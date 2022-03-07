İşşizlik rakamı % 7,8 olarak açıklandı

İstatistik Kurumu 2021 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarını yayımladı.

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 311 bin 479 olarak belirlenen 15 yaş ve üzeri kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılma oranı, KKTC genelinde yüzde 43,8 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılma oranı Lefkoşa’da yüzde 39, Gazimağusa’da yüzde 45, Girne’de yüzde 48, Güzelyurt’ta yüzde 42,5, İskele’de yüzde 51,6 ve Lefke’de yüzde 35,3 oldu.

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 56,2’sini ise işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor.

İşgücüne dahil olmayanlar içinde en büyük paya yüzde 37,5 ile eğitimine devam edenler sahipken bunu, yüzde 22,3 ile emekliler, yüzde 19 ile ev kadınları ve yüzde 8,4 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, ülkedeki toplam istihdam 125 bin 739 kişi olarak gerçekleşti.