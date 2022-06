İsrail'den yangın söndürme uçağı gelecek!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sim TV’de yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Arıklı, yangına gece görüşü olan yangın söndürme uçaklarının müdahale etmesi gerektiğini ancak şu anda sadece yangını izleyebildiklerini söyledi.

Arıklı, “Yarın sabah İsrail’den de yangın söndürme uçakları gelecek. Şu an sadece tabiatın yanışını seyrediyoruz. Kaplıca da boşaltılıyor şu an. Gün aydınlanınca gelecek olan uçaklar kurtarılacak bir yer kalırsa kurtaracak. Çok üzgünüm gerçekten. Bu hasarı on yıllarca geri döndüremeyeceğiz” dedi.