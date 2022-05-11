İsrail askerleri Al Jazeera muhabirini vurarak öldürdü

İsrail işgali altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da, uluslararası televizyon Al Jazeera'nın muhabiri İsrail askerlerinin açtığı ateşle bu sabah öldürüldü.

Katar merkezli kanal, muhabir Şirin Ebu Akil'in İsrail birliklerinin Cenin'de gerçekleştirdiği baskında vurulduğunu duyurdu. Gazetecinin hayatını kaybettiğini Filistin Sağlık Bakanlığı da doğruladı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Cenin'deki mülteci kampını basan ordu birliklerinin Şirin Ebu Akil'i başından vurduğunu, bir diğer gazeteci Ali Asmadi'nin ise sırtından yaralandığını bildiriyor. Haaretz, vurulan gazetecilerin ikisinin de üstlerinde 'Press-Basın' yazan yelekler giydiğini de aktardı.

İsrail ordusu ise, Batı Şeria'da askerler ve silahlı kişiler arasında gerçekleşen çatışmada gazetecilerin vurulmuş olabileceğini ileri sürdü.