İşletmelerin fatura isyanı!

“HESAPLARIN ŞEFFAFLIĞINI TALEP EDİYORUZ”…

KTTO Başkanı Turgay Deniz yaptığı açıklamada, faturaların ödenebilecek durumda olmadığını kaydederek, “Bu ülkedeki sorunlara acilen bir çözüm bulunması gerekir. Sürdürülebilir bir yapı yok. Güneş ve rüzgârın olduğu bir ülkede bunu değerlendiremeyip, yüksek fiyatlı fuel oil kullanmaya devam edilmemeli” dedi. Deniz, “KIB-TEK’ten bu hesapların şeffaflığını talep ediyoruz. Faturalara yansıtılan bu fiyatın nereden çıktığın görmek istiyoruz. Bunun hesabının sorulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“KABUL ETMİYORUZ”…

KTEZO Başkanlar Kurul Başkanı Mahmut Kanber ise, “Ürettikçe maliyetlerden dolayı batıyoruz” diyerek, “Bu gelinen noktadan sonra yapacağımız elektrik faturalarını kabul etmiyoruz derhâl geri alınmalıdır, bu durumu kabul etmeyeceğimizi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı. Kanber, elektrik faturasını ödeyemeyecek olan herkes ile birlikte “ortak sorun, ortak çözüm için birlikte hareket” çağrısında bulundu.



“İŞLETMELER BATMA NOKTASINA GELDİ”…

KTSO Başkanı Ali Kamacılar, üreticinin en büyük gider kaleminin elektrik olduğunu kaydederek, yapılan zammın kesinlikle geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Kamacılar, “Bugüne kadar yapılan hatalar ve yanlışların faturası tüketiciye çıkarılmaktadır. İşletmelerimiz batma noktasına gelmiştir. KTSO olarak bu süreç içerisinde konuyu istişare etmediğimiz makam kalmamıştır” dedi. Kamacılar, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi üreticilere özel tarife uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.