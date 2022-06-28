İşletmeler İçin İçin Yanıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ülkede bacasız yangın var dedi… Kanal T ‘de katıldığı Gazete programında önemli açıklamalarda bulunan Deniz, yaşanan ekonomik sıkıntılara değindi, hükümet önlem almazsa daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız dedi.

“İŞİMİZ ALLAH’A KALDI”

Deniz, yaşanan yangın felaketinin ve ekonomik krizlerde yüzleşilen sorunların temelinde alınması gereken tedbirlerin yetkililer tarafından zamanında alınmaması olduğunu söyledi. Deniz yaşanan süreci “İşimiz Allah’a kaldı” diyerek yorumladı.

KTTO Başkanı Deniz, Pandemi sürecinde sık sık ekonomik yıkımla yüz yüze kalınabileceği uyarılarını ortaya koyduklarını ancak bu uyarıların hükümetler tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

İŞLETMELER İÇİN İÇİN YANIYOR

Deniz sözlerini “Ateş düştüğü yeri yakar misali bugün hane halklarında, küçük, orta ve büyük ölçek işletmelerde için için yanan bir yangın var” dedi. Deniz tüm bu yaşananlar karşısında hala daha bir önlem alınmadığına işaret etti.

KKTC İÇİN TARİHİ FIRSAT

Ekonomik Örgütler Platformu ve Başbakanlık arasında imzalanan protokolü de savunan Turgay Deniz, eleştirilere anlam veremediğini söyledi. KKTC tarihinde kamu-özel ortaklığının hayat bulmasının bir devrim olduğunu ve artık KTTO olarak sınır kapılarından kendilerinin sorumlu olduğunu, geçişlerin hızlandırılmasının esnaf için de memnuniyet yaratacağını söyledi. Bu durumdan tek rahatsızlık duyabileceklerin Rum Lidereiğini olduğunun da altını çizdi.