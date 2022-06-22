İskele Belediyesi'nden acil durum çağrısı!

İskele Belediyesi, Altınova-Ağıllar ve Topçuköy sakinlerine bangolar bölgesinin üst kısmındaki arazilerin çok acil sürülmesi için çağrı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

Mersinlik Bölgesi’nde devam eden yangının, rüzgarın da etkisiyle yön değiştirmesinden dolayı; Altınova- Ağıllar ve Topçuköy arasında BANGOLAR olarak bilinen yerin üst kısmında kalan ve özellikle orman arazisine yakın yerde bulunan, şahıslara ait sürülmemiş araziler tehdit oluşturmaktadır. Söz konusu bölgede arazisi olan vatandaşlarımızın çok acil olarak arazilerini sürmeleri gerekmektedir. Traktörü olan vatandaşların da arazi sahiplerine yardımcı olmaları önemle rica olunur.

