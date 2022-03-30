"İşçinin parasını yedirmeyiz!"

Maaş ödemede kaynak sıkıntısı yaşayan hükümetin Devlet Tahvili çıkararak İhtiyat Sandığı’ndaki fondan 300 milyon TL değerinde bu tahvillerden satın alması kararına Türk-Sen’den sert tepki geldi.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyesi olan Türk-sen Başkanı Arslan Bıçaklı SES KIBRIS’ın kamuoyu gündemine taşıdığı konunun çalışmalarının yapıldığı bilgisinin kendilerine de ulaştığını söyledi.

“Henüz Yönetim Kurulu’na böyle bir talep gelmedi ama bu tip bir çalışmanın yapıldığı bize de söylendi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir” diyen Bıçaklı, “İhtiyat Sandığı fonunda biriken para çalışanın parasıdır. Ne hakla buradaki parayı alacaklar?” diyerek buna izin vermeyeceklerini kaydetti.