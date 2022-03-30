banner38

"İşçinin parasını yedirmeyiz!"

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı hükümetin İhtiyat Sandığı fonundan 300 Milyon alma girişimine karşı çıktı

"İşçinin parasını yedirmeyiz!"
banner37
banner23

Maaş ödemede kaynak sıkıntısı yaşayan hükümetin Devlet Tahvili çıkararak İhtiyat Sandığı’ndaki fondan 300 milyon TL değerinde bu tahvillerden satın alması kararına Türk-Sen’den sert tepki geldi.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyesi olan Türk-sen Başkanı Arslan Bıçaklı SES KIBRIS’ın kamuoyu gündemine taşıdığı konunun çalışmalarının yapıldığı bilgisinin kendilerine de ulaştığını söyledi.

“Henüz Yönetim Kurulu’na böyle bir talep gelmedi ama bu tip bir çalışmanın yapıldığı bize de söylendi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir” diyen Bıçaklı, “İhtiyat Sandığı fonunda biriken para çalışanın parasıdır. Ne hakla buradaki parayı alacaklar?” diyerek buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bağımsızlık Yolu: Servet vergisi için cuma gün...
Bağımsızlık Yolu: Servet vergisi için cuma gün...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3