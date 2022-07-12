İş İnsanı Halil Kahraman açıklama yaptı

İiş insanı Halil Kahraman, Kıbrıs Manset’te çıkan bir haber üzerine açıklamada bulundu. Kahraman, “Kriminal Galericiye Polis Baskını” başlıklı haberde, galerisine ve evine polisin baskın düzenleyip tutuklandığı yönünde çıkan haberin yalan olduğunu söyledi. Kahraman, iş insanı Ziya Emir’in kendisini defalarca arayarak para istediğini, parayı vermediği taktirde kendisini gazetelere manşet yapacağı tehdidinde bulunduğunu belirterek, bunu çok kez yaptığını söyledi.

Ziya Emir’in kendisinden para isterken ses kaydı ve belgelerin olduğunu ifade eden Kahraman, ses kaydı ve belgelerle polise giderek şikayette bulunacağını kaydetti.

Halil Kahraman, şunları ifade etti, “Ben çocukluğumdan beri haftanın 7 günü çalışırım. Birisinin gelip de benden haraç istemesi veya rüşvet istemesi, vermediğim için de hakkımda böyle çirkin bir haber yapması kabul edilir bir şey değildir. Ben bunca zaman polise gidip de bu konuda şikayetçi olmadım. Ancak bugün yapılan yalan ve çirkin haber bardağı taşıran son damla oldu. Ses kayıtlarını polise vererek şikayetçi olacağım. Ziya Emir de bu yalan haberi neden yaptığını gidip polise açıklasın”