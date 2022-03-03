İnsan kaçakçılarını polis enseledi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı.

Polis, aynı gün Zanlı 1- Koray Kul, Zanlı 6- Erkin Beshımov ve Zanlı 9- Mazhar Alı gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlı 1 ve 6’nın teminatla serbest kalması, diğer 8 zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar 1 ve 6’nın yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3’er kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 30’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme, diğer 8 zanlının ise 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.