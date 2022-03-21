banner38

İlkan Varol Ombudsman oldu

İlkan Varol Ombudsman oldu
banner37
banner23

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan kapalı oylama sonucunda, İlkan Varol Yüksek Yönetim Denetçisi ( Ombudsman) oldu.

Cumhuriyet Meclisi üye tam sayısının üçte ikisi, yani 33 kabul oyu aranan ilk turda, Varol, mevcut 48 milletvekilinden 26 kabul, 21 ret, 1 geçersiz oy aldı. Bunun üzerine ikinci tura geçildi.

Meclis iç tüzüğüne göre, salt çoğunluk, yani 26 kabul oyu aranan ikinci turda ise, Varol, mevcut 44 milletvekilinden, 27 kabul, 16 ret ve 1 geçersiz oy olarak Ombudsman oldu. Oylamanın ardından oturum kapatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Girne’de 5 yaşındaki iki kıza cinsel istismarda...
Girne’de 5 yaşındaki iki kıza cinsel istismarda...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3