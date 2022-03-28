İlkan Varol Cumhurbaşkanı Tatar huzurunda yemin ederek resmen görevine başladı

Ombusdmanlık görev süresi dolan Emine Dizdarlı’nın yerine yeni Ombusdman olarak atanan İlkan Varol Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenle yemin ederek görevine resmen başladı.

Yemin töreninde ilk olarak İlkan Varol’un özgeçmişi okundu.

İlkan Varol, özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahitliğinde yemin ederek görev belgesini imzaladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Ombusdman’lık kurumunun 1995 yılında yapılan yasal düzenleme ile hayata geçirildiğini kaydederek, o günden bugüne hizmeti geçen eski Ombusdman’lara teşekkür etti.

İlkan Varol’un ülkenin hukuk sistemine çeşitli görevlerde büyük hizmetler verdiğini ve 2016 yılından sonra da Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüttüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Varol’a yeni görevinde de başarılar diledi.

Tatar, “Sayın İlkan Varol’a görevinde başarılar diliyorum, ekibi ile birlikte inşallah memlekete güzel hizmetler verirler” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ombusdmanlık makamının vatandaşın şikayet ve mağduriyetlerini hukuk anayasa ve yasaları dikkate alınarak değerlendirdiğini anlattı.

Tatar, “KKTC bir hukuk devleti olarak, her ne kadar da içinde bulunduğumuz sıkıntılar olsa da bizim için önemli olan devletimizi güçlendirmektir. Vatana, millete KKTC ‘ye sahip çıkmaktır” dedi.

10 Aralık 1971 tarihinde Londra’da doğan İlkan Varol, İlk Orta ve Lise eğitimini Girne’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Varol, meslek hayatına Avukat olarak başladı. 1999 yılında Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nde hukukçu ve devamında Hukuk İşleri Amiri olarak 11 yıl hakemlik görevini sürdüren İlkan Varol, 2010 yılında Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü olarak atandı. Vekaleten Merkezi Mevzuat Dairesi görevini de yürüten Varol, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı altında oluşturulan ara bölgedeki görüşmelerde Kriz Komitesi Başkan Yardımcılığı, Şartlı Tahliye Kurulu Üyeliği ve Polis Örgütü Yüksek Danışma Konseyi Üyeliği görevlerini de sürdürdü. 2016 yılında Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevine atanan İlkan Varol, bugünden itibaren ise Ombusdman olarak görev yapacak. Varol, evli ve iki çocuk annesidir. BRT