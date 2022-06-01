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İlk öğrenci isyan ODTÜ'de patladı!

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde öğrenim gören öğrenciler, bugün ODTÜ’de hayat pahalılığına ve yapılan zamlara karşı eylem gerçekleştirdi.

İlk öğrenci isyan ODTÜ'de patladı!
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Üniversite öğrencisi, yapılan zamlar hakkında şu ifadelere yer verdi.

Yıllık yurt ücreti; 28 bin 600 TL
Üniversite öğrencisi, ODTÜ’de yaşanan ulaşım, yemek, yurt sorunlarından sıkıldıklarını belirtti. Yapılan zamların tüm öğrencileri etkilediğini belirten üniversite öğrencisi, kalmakta olduğu yıllık yurt ücretinin 15 bin 600 TL olduğunu söyleyerek, bir sonraki yıl için senelik belirlenen ücretin; 28 bin 600 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Yıllık okul ücreti; 65 bin TL
Üniversite öğrencisi, bir sonraki yıl için öğrenim ücretinin 65 bin TL olarak belirlendiğini söylerek, bu durumun kendilerini maddi-manevi yıprattığını belirterek, müşteri değil, öğrenciyiz. Dersten çok zam düşündüklerini belirterek, öğrenciler için gerekli olanakların sağlanması gerekiyor dedi.

"Ulaşım için ücret talep ediliyor"
Yurt ücretlerinin ve eğitim masraflarının zamlandığını belirten öğrenci, üniversiteye ulaşım konusunda hizmet vermekte olan özel bir şirketin öğrencilerden ücret talep ettiğini belirtti.


Kaynak: MHA

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