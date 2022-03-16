İlaç bulunamamasının nedeni açıkladı

Eczacılar Birliği Başkanı Başkanı Umut Öksüz, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefona bağlanarak, soruları yanıtladı.

“HİÇBİR YETKİLİ BİZİMLE TEMASA GEÇMEDİ”

Her ilacın hayati önem taşıdığını, bunu bakanlık ve bütün sağlıkçıların bilmesi gerektiğinin altını çizen Öksüz, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sarf ettiği sözlerle ilgili ise hiçbir yetkilinin kendileriyle temasa geçmediğini belirtti.

Sadece bir yıl önce Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine gelerek, e-devlet ihalesini alan bir firmanın altında yer alan firmanın kendileriyle görüştüğünü belirtti. Öksüz, kendilerinden Genel Tarım Sigortası’na girmek için e-eczane, e-reçete ve e-depo ile ilgili kendilerinden bilgi alındığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili yaptığı açıklamaya işaret eden Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan bir buçuk sene önce, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’daki bir eczane, sokağa çıkma yasağının olduğu gün uyuşturucu bağımlısı yerli vatandaş tarafından soyuldu. Akabinde Eczacılar Birliği’nin sitemli şekilde açıklama yapmıştı ki bunu Kıbrıs Postası canlı yayın vermişti.

Haber sonrası Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu bu konuyla ilgili ne yapabileceğimizi sordu. Biz de bir buçuk iki senedir yeşil reçeteli ilaçları ilaç takip sistemine, eczaneleri ve hekimleri denetim altına, ilaçların ülkeye gümrüğe ne zaman geldiğini, hangi ecza deposuna, hangi eczaneye hangi doktor reçeteyle hangi hastaya gideceğini kontrol altına alan bir yapıyı geliştirdik. Bunu da Eczacılar Birliği olarak biz yaptık. Bilirkişilerle modül yarattık. Normalde Sağlık Bakanlığı’nın yapması lazımdı. Sayın Bakan’ın dediği konuda buydu.”

“GENEL SAĞLIK SİGORTASI SÖYLEMİNİ ECZACILAR BİRLİĞİ BAŞLATTI”

Genel Sağlık Sigortası söylemini Eczacılar Birliği’nin başlattıını hatırlatan Öksüz, her röportajlarında “Vatandaş, kendine en yakın eczaneden gidip ilacını alacak.” dediklerini kaydederek, devletin eczaneye mali yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

“MALİYE, ZAMANINDA SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DOĞRU BÜTÇEYİ AKTARMIYOR”

Karpaz’da yaşayan yurttaşın her Çarşamba İlaç Eczacılar Dairesi’ne gidip ilaç sorduğunu belirten Öksüz, ilacın gelmeme nedeninin ise maliyenin Sağlık Bakanlığı’na zamanında doğru bütçeyi aktarmaması olarak kaydetti. İlaç Eczacılık Dairesi’ne doğru zamanda para aktarılmadığı zaman, ilaç ihalesine geç çıkıldığını söyleyen Öksüz, bu nedenle ilaç bulunamadığını dile getirdi.

“ESAS DENETİM MEKANİZMASI, ECZACILAR BİRLİĞİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISININ MECLİS’TEN GEÇMESİ”

Vatandaşın vergisiyle ilaç getirildiğini; fakat ilaç takip sistemi olmadığı için ilaçların tarihinin geçtiğini dile getiren Öksüz, ilaçların çöpe atıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın geçmesinin önemine değinen Öksüz, “Esas denetim mekanizmanın başlaması için gerekli olan yasanın hayata geçmediği sürece istediğiniz yasayı geçirin sistem çöker.” dedi.

Öksüz, yasanın geçmesi için Sağlık Bakanlığı’nı itelediklerini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs Postası