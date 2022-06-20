İlaç almak eziyet olacak!

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı ise Çarşamba günü tekrardan Bakanlar Kurulundan meclise sevk edileceğini öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

İlaç sıkıntısına da dikkat çeken Öksüz şu ifadeleri kullandı;

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarda dile getirdiğim "TL'nin döviz karşısında değer kaybından dolayı Türkiye'deki ilaç üreticilerinin Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından, Temmuz ayında beklediği oranda ilaca zam yapılmaması taktirde Türkiye'de ilaç tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanacağı yönündedir. Bunun sonucunda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yine ilaçta ihracat yasakları uygulanacak, vatandaşın ilaca erişimi hem özelde hem devlette eziyet halinde olacaktır" sözlerimin ardından Sağlık Bakanlığımıza konu ile alakalı rapor sunacağımızı belirtmiştim.

Bugün meclise giderek Sağlık Bakanımız Sn. Izlem Gürçağ Altuğra 'ya ilgili konu ile alakalı raporu sunarak, detaylı görüşme gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim.

Öte yandan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı ise Çarşamba günü tekrardan Bakanlar Kurulundan meclise sevk edileceğini öğrenmiş bulunmaktayız.

4 senedir hazır şekilde bekleyen, geçen sene 7 kere meclis alt komitesinde görüşülüp hükümetin düşmesiyle kadük olan, eczacılarımıza pandeminin içerisinde meclis kapısında eylem yapmasına vesile olan ve hayati önem taşıyan yasamız umarım bu sene hayata geçecektir. Aksini artık düşünmek istemiyorum.

Eczalarımız ile, vatandaşın lehine olacak her adımı samimi ve yapıcı bir şekilde atmaya hazırız.

Eczacı her gün sokakta vatandaş ile yan yana !