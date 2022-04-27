İki yıllık korona kabusu resmen bitti! Maskesiz hayata 'merhaba!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. “Koskoca devletlerin havalimanlarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. En önemlisi de devletlerin yönetim becerileri bu arada sınandı. Tüm bu sınamalardan alnımızın akıyla çıktık” diyen Erdoğan ‘Türkiye’nin kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri olduğunu; 160 ülkeye, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım sağladıklarını’ belirtti.

OKULLARDA DA SERBEST

Erdoğan bir dönemi kapatan tarihi kararları ise şöyle açıkladı:

Bilim Kurulu artık olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacak.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yok.

Okullarda da maske mecburiyeti kalktı.

Vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske takılmaya devam edilecek.

Bilim Kurulu, ileri yaştaki ve kronik hastalığı olan kişilere maske takmaya devam etmelerini tavsiye etti.

SEMBOL İSMİ OLMUŞTU

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Seher Altuncu’nun bir nöbetin ardından yüzündeki maskeyi çıkardıktan sonra çektirdiği bu fotoğrafı salgınla mücadelenin sembolü haline gelmişti.

TÜRKİYE

15 milyon 21 bin 151 kişi koronavirüse yakalandı

98 bin 706 kişi hayatını kaybetti

14 milyon 888 bin 995 kişi de tedavi görüp iyileşti.

500 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Yaşamını yitiren doktor sayısı 200...

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüsten ölen ilk doktordu

DÜNYA

510 milyon 145 bin 728 kişi koronavirüse yakalandı

6 milyon 246 bin 42 kişi hayatını kaybetti

463 milyon 470 bin 334 kişi tedavi görüp iyileşti

1 milyon 582 bin en fazla vakanın olduğu ABD'deki ölüm sayısı