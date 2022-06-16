banner38

İki vefatın nedeni açıklandı!

İki vefatın nedeni açıklandı!
banner37
banner23

Polis'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

 10.06. 2022 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aysan GAZİ (K-80)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Atakara, organ yetmezliğinden öldü
 09.06.2022 tarihinde, Alsancak’ta, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salih Raif ATAKARA (E-90)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yaşlılığa bağlı organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sahte dolarlar yakalandı
Sahte dolarlar yakalandı
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3