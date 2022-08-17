İki milletvekiline büyük şok!

HP Parti Meclisi, aralarında Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın da bulunduğu HP MYK üyelerinin görevden alınmasına karar verdi.

Dün akşam toplanan Halkın Partisi, Parti Meclisi, Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars ve Batur Sağlamer’in de üyesi olduğu Merkez Yürütme Kurulu’nu, toplu olarak görevden aldı.

Jale Refik jogers ve Ayşegül Baybars’ın HP’nin sine-i millet kararına uymamasının MYK üyelerinin görevden alınmasında etken olduğu öğrenildi.

Toplantıda bir süre önce KKTC’den sınır dışı edilen Avusturyalı Mark Buddle ile ilişki iddialarının da konuşulduğu ve bu karar alınırken bunun da dikkate alındığı iddia edildi.

Halkın Partisi Parti Meclisi'nde MYK üyesi Batur Sağlamer'in kısa süre önce sınır dışı edilen Avustralyalı Mark Buddle ile aynı şirkette hisse sahibi olması ve şirket direktörü olması nedeniyle rahatsızlık yarattığı, temiz siyaset ilkeleri çerçevesinde PM üyelerinin bu türden bir ilişki iddialarından rahatsızlık duymaları nedeniyle bu yönde karar aldığı öğrenildi.

Öte yandan milletvekili ve eski içişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın eşinin de kara para aklanması ve uyuşturucudan aranan Buddle'ın avukat olduğunun ortaya çıkmasının partide rahatsızlığa neden olduğu da ileri sürüldü.

BU kararla Halkın Partisindeki temiz siyaset hassasiyeti sonucnda Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve Batur Sağlamer gibi isimler ile partinin yollarını ayırması yönünde bir mesaj verildiği de iddia ediliyor

Parti Meclisi üyelerinin son yapılan genel seçimden bu yana genel anlamda MYK'nın seçimde başarısız olmasını da gündeme getirdikleri ve kararın alınmasında bunun da bir etken olduğu iddia ediliyor.

HP Parti Meclisi önümüzdeki günlerde yapacağı toplantısında yeni MYK’yı belirleyecek.

MYK şu isimlerden oluşuyordu:

Genel Başkan: Kudret Özersay

Genel Sekreter: Ahmet Tokatlıoğlu

-Jale Refik Rogers

-Ayşegül Baybars

-Tolga Atakan

-Özgür Vehit

-Turgut Alas

-Yusuf Avcıoğlu

-Batur Sağlamer

-Ramadan Durmazer

-Ayşe Onar

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, 11:20