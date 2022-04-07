İki kilo hint keneveri ile Ercan'da yakalandılar

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, 06.04. 2022 tarihinde saat 02:40’da Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Zanlı-1 Edit Chıpımbıro (K-28) ve Zanlı-2 Tafadzwa Nicola Mutsago’nun (K-31,Zimbave)’nin valizlerinde yapılan aramada Zanlı-1 Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-1 ve Zanlı-2 tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı 1’in gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında adını verdikleri bir kişinin istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca aranan 1 kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.