İki isim toplantıya katılmadı... Sucuoğlu toplantı sonrası net mesajlar verdi

UBP Parti Meclisi toplandı.

Yakındoğu Üniversitesi'nde gerçekleşen Parti Meclisi toplantısına Hasan Taçoy ve Kutlu Evren'in katılmaması dikkat çekti.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Parti Meclisi toplantısının olumlu bir havada geçtiğini, kendisinin parti başkanlığının devam edeceğini, Başbakan’la da birlikte çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti.

“Ünal Bey’le yeni değiliz” diyen Sucuoğlu, önemli olanın niyet olduğuna ve birlikte çalışmaya işaret etti.

UBP Parti Meclisi’nin Ünal Üstel’in başkanlığında Hükümeti onayladığını açıklayan Sucuoğlu, sadece bir üyenin farklı bir görüş ortaya koyduğunu söyledi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Parti Meclisimizin yapmış olduğu toplantı sonucunda görevlendirmeyi Ünal Üstel'e verdi. Bugünden itibaren Ünal Üstel çalışmalara başlayacak.

UBP Parti Meclisi sonrası konuşan Faiz Sucuoğlu’nun satır başları şöyle;

UBP içerisinde bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. 2 başlılık biraz zorlayacak ama onu da aşacağız. Yapılacak olan çalışmalarda ve yol haritalarında UBP'nin büyüklüğü ağırlığını herkesin görmesi anlaması hissetmesi gerekiyor.

6 ay önce kurultay yapıldı. Yüzde 61'lik bir sonuç var. 2 buçuk sene sonra yine yapılır hazırlanacak arkadaşlar yine karşımıza gelir.

Bir haftada YDP ve DP'nin son dakika karar değiştirmesi dengeleri değiştirdi. Benim inancıma ve kişiliğime gidip tekrardan koalisyon ortaklığı konuşmak mümkün değildir. Dostluk farklı şey siyaset farklı şey.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Parti Meclisi sonrasındaki açıklamada koalisyon ortaklarına kırgınlığı olduğunu söyledi.

Sucuoğlu şöyle konuştu: "Bir kırgınlığım var ama kime derseniz bişey söyleyemem. Birinci kırgınlık koalisyon ortaklarımadır. Böyle bir talepleri varsaydı önceden bana söyleyehbilirlerdi. O maddelerin hepsi zaten protokolde vardı. Bunda direttiler. UBP 24 vekille böyle sürüklenecek bir parti değil. UBP'li vekiller de bana bu noktada destek verdi. Ben de bu noktada aynı düşüncedeydik. Kırgınlık varsa bundandır."

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin kendisine yaptığı gibi tehditvari bir şekilde taleplerde bulunmasının bundan sonraki süreçte de devam etmesinin UBP için kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, "ya bunu imzalarsınız ya da biz hükümete girmeyiz" noktasındaki durumun devamı halinde ise iplerin tamamen kopabileceğini belirtti. Sucuoğlu, "UBP olarak biz bu noktadayız. Bize yapılan tehditvari duruş inşallah yine yaşanmaz. Bu şekilde bir zorlamaya giderlerse bu tehdit UBP taban ve tavanında hoş karşılanmaz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022, 16:26