İki El-Sen üyesi 50 Bin TL kefaletle serbest bırakıldı

Polis Basın Subaylığı tarafından dün yapılan bir açıklamada, Güzelyurt’ta önceki gece Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı, toplam değerleri 685 TL olan 6 elektrik sigortası "sökülerek çalındığı" duyurulmuştu.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Muhittin Dönmezsoy ve Kemal Çiftgül’ün yargılandığı davada mahkeme, zanlıların tutuksuz yargılanmasına ve ayda bir defa ispat-ı vücutta bulunmasına karar verdi.

Zanlılar ayrıca 50’şer bin TL kefalet ödemek koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, 2 El-Sen üyesinin borcu olan devlet kurumunun elektriğini kesmeye gittiği sırada, elektrik sigortalarını söküp çalma iddiasıyla tutuklanması ve ardından tutuksuz yargılanması kararının sonrasında yaptığı açıklamada, “Şu dakikadan sonra arıza-bakım işlemlerine polis gözetimi olmazsa gitmeyeceğiz” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası