Tarım Bakanı Dursun Oğuz Genel Tarım Sigortası Fonu’yla ilgili eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye çıktı.

“İyi ki Tarım Sigortası Fonu kuruldu” diyen Oğuz, fonun bugüne kadar tüm mükellefiyetlerini yerine getirdiğine vurgu yaptı. Oğuz, fonun kapsamının da ihtiyaçlara binaen genişletildiğine vurgu yaptı.

Oğuz, fonu ‘hiçbir şey yapmıyor’ gibi görmenin doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

“Maliye’den alınacak para ile zararlar ödenecek”

“Tarım Sigortası Fonu’nun gelirlerinin artırılması gerekiyor” diyen Oğuz, şunları kaydetti:

‘Fonun Maliye Bakanlığı’ndan alacağı var. Yapılması gereken kuraklık, don ve dolu zararları tazminleri var. Maliye’den alınacak para ile bu ödemeler yapılacak. Maliye ile istişare halindeyiz.”

Personel eksikliğimiz var!

Fonda 5 personel eksikliği olduğunu dile getiren Oğuz, diğer dairelerden yapılan takviyelerle bu eksikliği kapatmaya çalıştıklarını belirterek ‘kısa zamanda bu personel eksikliğini gidereceğiz’ dedi.



“Elimizdeki kaynakları zorlamak zorundayız”

“Hükümet elindeki kaynakları zorlamak zorunda” diyen Oğuz, ‘hükümet hi çbirşey yapmıyor’ ifadesinin son derece yanlış olduğunu vurguladı.

İki destek ödemesi Çarşamba günü yapılacak!

Oğuz konuşmasının devamında Doğrudan Gelir Desteği ve Küçükbaş Hayvan Desteği ödemelerinin Çarşamba günü yapılacağını da kaydetti. Ödemelerin 15 Haziran’da yapılmasının beklendiğini dile getiren Oğuz, gecikmenin prosedürlerden kaynaklandığını kaydetti.