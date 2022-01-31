II. Hrisostomos aşı karşıtı rahiplerin biletini kesti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, 12 rahibin Koronavirüs aşısı olmayı reddettikleri gerekçesiyle Salı gününden itibaren üç ay süreyle zorunlu izne çıkarmaları yönünde karar aldığı bildirildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, aşılar konusunda katı bir tavır sergileyen Başpiskopos’un, aşılarla ilgili çağrılarını reddedenlerin “yaptırımlarla” karşı karşıya kalacağı konusunda çeşitli defalar uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor.

Başpiskoposluk’taki 123 rahipten 27’sinin aşısını yaptırmadığı, 15’inin tıbbi nedenlerle aşı olmadığı bildirildi.

Üç ay süreyle zorunu izne çıkarılacak rahiplerin, ‘devamsızlıklarının’ 6 aya da uzatılabileceği ve görevden alınabilecekleri vurgulandı.

Başpiskopos II. Hrisostomos’un, aşılanmayı reddeden rahiplerin, “otoritesini baltaladığını” iddia ederek, aşı karşıtı karar alan rahiplerin “art niyetli” olduklarını savunuyor.