İhalesiz yakıt alımı nedeniyle fazladan 12 milyon dolar ödenecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, “Resmi gazetede yayınladıkları yasa gücünde kararnameye göre; ihalesiz yakıt alımı ‘TC'nin kamu ve özel şirketlerinden yapılacak’ yazmasına rağmen, kendi yazdıklarına yine kendileri uymayarak KKTC ve yabancı ülke şirketlerinden de sözde teklif aldıklarını, tekliflerin elden ele dolaştığını biliyor muydunuz?” ifadesini kullandı. “İhalesiz alınacak yakıt miktarı = 60,000 + %10 = 66,000 mton Son ihalesiz yakıt alımında ödenen yakıt ve taşımacılık fiyatlarını baz alarak hesap yapacak olursak; Yakıtın Borsa Fiyatı = MED Platts Mean = 608 $/mton Son Alınan Yakıt Fiyatı = MED Platts High = 683 $/mton Fark = 75 $/mton Yakıtın Taşımacılık Ücreti (İhaleli) = 33.23 $/mton Son Alınan Yakıtın Taşımacılık Ücreti (İhalesiz) = 149 $/mton Fark = 115.77 $/mton Toplam birim fiyat farkı = 75 $/mton (Yakıtın Fiyat Farkı) + 115.77 $/mton (Taşımacılık Fiyat Farkı) = 190.77 $/mton Toplam fiyat farkı = 66,000 mton × 190.77 $/mton = 12.590.820 $” bilgisini paylaşan Yusuf Avcıoğlu, “Özetle; bu yakıtın, ihalesiz son yakıt alımında alınan fiyatlar üzerinden alınması halinde fazladan ödenecek miktar 12.590.820 $ olacaktır” dedi. Avcıoğlu, Bakanlar Kurulu’na şu soruları yöneltti: “Yakıtın fiyatı nedir? Yakıtın taşımacılık fiyatı nedir? Yakıtın içeriği nedir ve içeriğinde hangi şartlar aranacaktır? Yakıt yine Teknecik terminaline uygun olmayan aynı riskli gemi ile mi taşınacak? Yakıt analizleri yapılıp, analiz sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mı? Vatandaşın cebinden alıp özel şirketlerin kasasını doldurmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Ünal Üstel'in kurumu zarara uğratanlardan sözde soracağı hesap, fahiş fiyattan ihalesiz 66,000 mton daha yakıt alımı yapmak mıdır? Hükümet ortağı DP'nin fahiş fiyattan ihalesiz yakıt alımı konusundaki sözde rahatsızlığı 24 saat içerisinde nasıl geçti ve bu kararın altına imza attı?”