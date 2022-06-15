İfade özgürlüğü tartışmaya açık değil!

Basın-Sen, ifade özgürlüğünün tartışmaya açık bir konu olmadığını kaydederek, “Hiçbir kesimle bu konuları tartışmayacağız, müzakere etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ifade özgürlüğünün tartışmaya açık bir konu olmadığını kaydederek, “Hiçbir kesimle bu konuları tartışmayacağız, müzakere etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Ceza Yasası’ndaki değişiklikler sadece gazetecilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak” algısının doğru olmadığını, hedeflenen yasal değişikliklerin toplumun temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya, dikta bir rejim yaratmaya yönelik olduğu savunan Basın-Sen, özgürlükler için yapılan eylemleri önemli gördüğünü, desteklediğini, bu eylemlerin askıya alınması değil artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Sendika açıklamasında, ilgili yasa tasarıların komitede ivedilikle görüşülmesi kararının geri çekilmediğini, ertelendiğini savunarak, “Ortaya çıkan sonuç bir kazanım değil, ertelemedir. Yasalar komiteden çekilmediği sürece hiçbir adım bizler için kazanım da değildir” dedi.

Kısa süre içinde Basın-Sen’le aynı düşünceleri paylaşan paydaş örgütlerle temasa geçileceğini belirten Basın-Sen, “Kavganın çıtasını en yukarıya çekeceğiz. İfade özgürlüğü onurumuzdur, asla tartıştırmayız. Toplumsal her olayda sokakta olan ve ses veren sendikamız, bu konuda da yarım kalmayacak, mücadeleyi sürdürmeye devam edecek” açıklamasında bulundu.

Basın-Sen’in açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Ortaya çıkan sonuç bir müzakere yöntemidir ve müzakere demek mutlak sonuca ulaşmak demektir. Biz yasaların geri çekilmesini talep ederken ve beklerken, yasal değişiklikler için ortak komite kurulması, bu yasal değişikliklerin mutlak olarak uzlaşıyla veya uzlaşı olmadan meclise geleceğinin habercisidir. Çünkü müzakerelerin çökmesi de bir sonuçtur, orta yolun bulunması da! Sendikamız adına düşünce ve ifade özgürlüğü konusu tartışmaya açık değildir. Hiçbir kesim ile de bu konuları asla tartışmayacağız ve asla müzakere etmeyeceğiz. Tıpkı Bilişim Yasası’nda olduğu gibi kucağımıza sözde uzlaşı ile bir yasal değişiklik bırakılmak istenmektedir. Buna müsaade etmemiz ve ortak olmamız söz konusu değildir.”

