İEZB-Mem’nin Uygulamalı Robotik Kodlama Eğitimleri Başlıyor

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği- Mesleki Eğitim Merkezi, önemli bir projesini daha hayata geçirmenin gurunu yaşıyor. Yakın geleceğe mesajımız sloganı taşıyan projeyle gençlere ve çocuklara ulaşmayı hedefleyen İEZB-MEM, TİKA işbirliğiyle uygulamalı robotik kodlama eğitimlerine başlıyor.

İEZB-MEM, eğitim projesi kapsamında Cyprus Robotics Ltd sahibi Tezel Çelebi tarafından verilecek eğitimlerle gençlerin ve çocukların; insan-robot etkileşimini anlamalarını ve yakın geleceğin üretebilen gençlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞECEK

Özelde İskele genelde ise ada genelinde yaşayan çocuk ve gençlerin katılabileceği robotik kodlama eğitimleri, İskele’de, ücretsiz gerçekleşecek.

İEZB-MEM Robotik Kodlama Eğitimine katılmak isteyenler, https://www.iezb.org/online-islemler/kurs-basvurusu.html?lang=tr linkini tıklayarak kayıt yapabilecekler.