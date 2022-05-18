İEZB, 19 Mayıs Mesajında Nutuk Vurgusu Yaptı, “Nutuk Okuyup, Atatürk’ü Örnek Almalıyız”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB)Başkanı Serkan Kırmızı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

19 Mayıs’ın; kurtuluş ateşinin yakıldığı, aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adı olduğunu belirten Serkan Kırmızı, Kıbrıs Türk halkının 19 Mayıs ruhundan alması gereken çok önemli noktalar olduğunu ifade ederek, zor günlerin üstesinden gelebilmek için özellikle siyasilerin NUTUK okumasını tavsiye etti en önemlisi de ATATÜRK’ü örnek almaları gerektiğinin altını çizdi.

Serkan Kırmızı

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine de dikkat çektiği mesajında şunlara yer verdi:

‘ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMALI, ÜRETMELİYİZ’

Her şey, bundan tam 103 yıl once, 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışıyla başladı. 19 Mayıs, Atatürk’ün itilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gündür. Atatürk o zamanki kötü şartlara ve imkansızlıklara rağmen umudunu hiç yitirmeden, başaracağına inanarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlattı ve içinde özgürce yaşanılan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Sadece bununla da kalmadı, dünyada bir çok ülkenin örnek aldığı devrimleri hayata geçirerek Modern Türkiye’nin temelini de oluşturdu. Bunu yaparken de gelecek nesillere örnek olacak NUTUK’u yazarak Türk Milleti’ne armağan etmiştir. Gençliğe olan inancını da ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözleriyle dile getirmiştir. İşte tam da içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda “NUTUK”u okuyup ATATÜRK’ü örnek almalıyız. Ülkemizi içinde bulunuduğu kötü şartlardan kurtarmak için çok çalışmalıyız. Zaman kaybetmeden üretimi artırmalı, kendi kendimize yetecek ekonomi çarklarını günümüz koşullarına göre yeniden yapılandırmalıyız. Ama en önemlisi; umudumuzu ve inancımızı kaybetmeden, pes etmeden ülkemizin geleceği için çalışmalıyız, üretmeliyiz.”

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, gençlerin bayramını kutladığı mesajının sonunda ise KKTC’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışacaklarını, gelecek nesillere daha yaşanır bir ülke bırakmak için mücadelelerinin süreceğini ifade etti.