İçişleri Bakanlığı'ndan Şerife Karabıyık' açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'nın, Güler'in herhangi bir darbe sonucu beyin kanamadı geçirmediğini bildirdiği basın açıklaması şöyle:

Merkezi Cezaevinde vefat eden hükümlü Şerife Karabıyık Güler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, akıllarda şüphe kalmaması bizler için önemlidir. Olayın vuku bulmasından kısa süre sonra Merkezi Cezaevi idaresi iç soruşturması ve polisimiz tarafından da tahkikat başlatılmıştır. Merkezi Cezaevi İdaresi ve doktorların ön raporuna göre geçirdiği beyin kanaması sonucunda yaşamını yitiren Şerife Güler’in vefatı hepimizi derinden üzmüştür.

Merkezi Cezaevinde hükümlü olarak bulunan merhume Şerife Karabıyık Güler, 25 Haziran 2022 tarihinde saat: 15.55’de banyo yaptığı esnada rahatsızlanarak yere düşmüş, üzücü olayın öğrenilmesi ile cezaevi idaresi revir görevlisi hemen Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisini arayarak ambulans istemiştir.

Tansiyon hastası olan Şerife Güler, yarım saat içerisinde temokrafisi de çekilerek, beyin kanaması teşisi ile ivedi olarak ameliyata alınmıştır. Akşam saatlerinde başarılı bir ameliyat sonrası kendine gelen Şerife Güler, refakatçi kadın gardiyan ile konuşmuş, hatta mahkum arkadaşlarını da sormuştur.

İlerleyen saatlerde maalesef Şerife Güler, beyninde yeniden embole atması sonucunda fenalaşarak komaya girmiştir. Merkezi Cezaevi İdaremizin raporlarına da yansıyan ve doktorlardan alınan ön rapora göre; Merhume Şerife Güler, herhangi bir darbe sonucu değil, yüksek tansiyon nedeni ile beyin kanaması geçirmiştir. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini rica eder, bugün toprağa vereceğimiz merhume Şerife Güler’e Allah’tan rahmet diler, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.