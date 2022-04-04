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Hüseyin Konukçu'dan acı haber geldi!

Hüseyin Konukçu'dan acı haber geldi!
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Polis Basın Subaylığı kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:


4.4. 2022 tarihinde   saat 18.30 sıralarında,  Alsancak'ta yapımı devam eden bir otel inşaatının bodrum katında, manlift üzerinde izolasyon işi yapmakta  olan Hüseyin Konukçu (E-33), lifti  ileri doğru hareket ettirmek istediği  sırada yanlışlıkla yukarı doğru hareket ettirmesi sonucu tavandan geçmekte olan borular arasına sıkışarak ağır şekilde yaralanmıştır.

 Olayda yaralanan Hüseyin  Konukçu ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir.  

Soruşturma devam etmektedir.

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