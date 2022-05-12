Hükümet kuruluyor, YDP ile temaslar olumlu

Ziyaret sonrası açıklama yapan Arıklı, icraat yapabilen bir hükümetin en önemli kriterleri olduğunu belirterek, Üstel’e bu hassasiyetlerini bildirdiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını kaydetti.

Arıklı ‘gerekli çalışmaları yaparak, ortak bir noktaya varacağımızı umut ediyorum’ dedi.

Üstel: Hükümet programı için çalışmalar başlıyor

Ünal Üstel de, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları göz önüne alarak, bir an önce hükümeti kurmak istediklerini belirtti.

“Ülke için acele etmeliyiz” diyen Üstel, DP’yi de ziyaret ettikten sonra genel sekreterlerin görevlendirileceğini ve hükümet programının şekilleneceğini kaydetti.