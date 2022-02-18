Hükümet kuruldu...

“UBP-DP-YDP” koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldı.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT’de yayınlanan ’18.Saat’ programına telefoniyen katılarak, hükümet kurma çalışmalarında gelinen durumu değerlendirdi.
Sucuoğlu, öğleden sonra hükümeti kurma çalışmalarında son rötuşların yapıldığını belirterek, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.
UBP MYK ve Parti Meclisi’nin yarın bilgilendirileceğini kaydeden Sucuoğlu, Pazartesi günü ise Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı’na sunulup, Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirileceğini söyledi