Hükümet edenler devletin itibarını yerle bir ediyor!

Televizyon programına katılarak soruları yanıtlayan Tokatlıoğlu, Başbakan ile Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklamaların arasındaki tutarsızlığın siyaset kurumunu zedelerken, devlete olan inancını da sarstığını ifade etti.

Tokatlıoğlu şöyle konuştu:

“Hane halkı tarafına bakıldığında; asgari ücretle geçinen bir kişinin son zamlardan sonra elektrik faturalarını ödeyebilmesi neredeyse imkansız. Sayın Başbakan, konuya ilişkin yaptığı birbirinden farklı açıklamalarla devletin itibarını yerle bir ediyor, devlete olan inancımızı da sürekli olarak sarsıyor. Bakanlar Kurulu kararları, oy çokluğuyla değil, oybirliğiyle alınır. Her bakan onay vermediği sürece Bakanlar Kurulu onayı da alınmamış olur. Sayın Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakan’ın açıkladığı zam üzerinden indirim kararı alınırken Bakanlar Kurulu’nda yok muydu? Elbette vardı. Rakam verilerek ayrıntılı bir açıklama yapıldığına göre bir karar alındı demektir. Sonrasında Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklama halkın kafasını karıştırdı. EL-SEN’le yapılan anlaşmada da benzer durum yaşandı. Başbakan, Maliye Bakanı’na ulaşamadıklarını söylüyor, Maliye Bakanı ulaşıldığını ama imzalamayı uygun bulmadığını söylüyor. Ortada ciddi bir güven sorunu vardır. Biz kime inanacağız? Devletin hangi otoritesine inanacağız? Toplum olarak devlete sarılma ihtiyacı hissettiğimiz bu zor günlerde, hükümet edenlerin bu kadar sorumsuz davranmaları hem siyasete inancı sarsıyor hem de devletin itibarını yerle bir ediyor.”