HP için mahkemeye gidiyorlar

İki sendikanın yazılı açıklaması şu şekilde:

Kamu çalışanlarına, belediye emekçilerine, KİT’ler ve kooperatiflerin çalışanlarına, emeklilere ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı ödeneğini uyduruk gerekçelerle Hükümet’in gasp etmesini kabul etmiyoruz.

Asgari Ücreti belirleme noktasında çalışandan yana değil sermayeden yana tavır koyarak asgari ücretli çalışanı yokluğa mahkum eden Hükümeti bir kez daha protesto ediyoruz.

Tüm çalışanların, emeklilerin ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı hakkının korunması için iki öğretmen sendikası olarak en erken zamanda kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağımızı ve sendikalar ile birlikte Hükümete gereken cevabı eylemlerle vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla.