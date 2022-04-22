Hiçbir çocuk savaş görmesin!

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Anavatan Türkiye ile aynı duygu birliğiyle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir dönüm noktası, aynı zamanda çocuklarımıza Ata’dan armağan dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır.

Bu anlamlı ve değerli günü çocuklara armağan eden Atatürk yarının büyükleri olacak genç nesillere ne kadar inanç ve güven duyduğunu ortaya koymuştur. Bu geleneği yaşatmak için bayram ruhunu bir asırdır şerefle ve azimle koruduk. Çocuklarımızın bu mirastan alacakları güçle, özgür, iradeli, üretken, çalışkan, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek donanım ve yeteneğe sahip gençler olarak yetişmesi en büyük dileğimdir. Günümüzde hala yaşanan savaşlar sonucu sayısız masum çocuğun hayatlarını kaybettiğini, insanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini görmekten üzüntü duymaktayız. Kıbrıs Türkleri olarak geçmişten savaşın acılarını yaşamış bir halk olarak, en büyük temennim hiçbir çocuğun savaş görmemesidir. Hükümet olarak, başta eğitim hakkı olmak üzere, çocuk haklarının iyileştirilmesi ve çocuklarımızın tüm platformlarda dünya çocuklarıyla eşit şartlarda rekabet edebilecekleri bir ortama kavuşmaları için elimizden gelen tüm çabayı göstermekteyiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadeleye emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anarken, bugüne anlam katan yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 14:21