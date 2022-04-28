Her gün 3 tır ilaç geliyor

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, yaşanan ilaç sıkıntısına ilişkin BRT’ye bir açıklama yaparak, senelik ihalenin tamamlanması ile ülkeye ilaçların gelmeye başladığını ve her gün 3 TIR civarında ilacın ellerine ulaştığını kaydetti.

İlaç eksikliklerinin ise tamamen ihaleden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle yaşandığını da belirten Konde, şöyle devam etti:

“İhale bittikten sonra imza aşamasında, ihalenin 4’de 1’inin kaldığı depomuz ihaleden vazgeçti. O yüzden de biz mecburen ikinci tekliflere geçmek zorunda kaldık. Bunların değerlendirilmesi tekrardan başka depolara verilmesi bir zaman aldı. Fakat diğer depolar kendilerine kalan ilaçların ilk günden itibaren imzaları attıktan sonra bize mallarını getirmeye başladılar. Takdir edersiniz ki bu yıllık ihaledir ve bütün adaya biz dağıtım yapıyoruz. O yüzden de çok fazla miktarda ürün geliyor. Halen ilaç eksikliği varmış gibi görünüyor ama maalesef ürünler fazla olduğundan parti parti geliyor. En geç 10 gün ya da bir hafta içinde tamamlanacak.”

“EKSİK OLUNCA PİYASA ALIMLARI YAPARAK, EKSİKLİKLERİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Konde, ilaçlar ellerine ulaştıkça sıkıntının da giderildiğini anlatarak, “Zaten ilaç eksikliği ihaleden dolayı olduğu zaman biz elimizden geldiğince piyasa alımları yaparak bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz” dedi.