Hem kaçak hem de hırsız çıktı!

Lefkoşa’da meydana gelen ev açma hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zaman UI Hassan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen ev açma hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zaman UI Hassan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Zaman UI Hassan’ın Ev Açma, ikametgâhtan Sirkat, Kasti Hasar ve KKTC'de İkamet İzinsiz bulunma suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 30.05. 2022 tarihinde 07:30-16:30 saatleri arasında Lefkoşa'da bir ikametgahın güneye bakan alüminyum kapısının 50x44 cm'lik penceresini kasten ve kanunsuz olarak kırıp bir cürüm işlemek kastı ile içeri girip herhangi bir şey sirkat etmeden çıkış yaparak yine ayı tarih ve saatler arasında aynı sokak üzerinde yine başka birinin ikametgahının kuzeye bakan alüminyum penceresini hasar vermeden açıp bir cürüm işlemek kastı ile içeri girildikten sonra yine hasar verilmeden aynı yerden herhangi bir şey sirkat etmeden çıkış yaparak yine aynı tarih ve sokak üzerinde yine bir balkasına ait ikametgahının güneye bakan alüminyum kapının 70x63cm'lik penceresini kasten ve kanunsuz olarak kırıp cürüm işlemek kastı ile içeri girildikten sonra ikametgah içerisinde bulunan 90 Euro ve 700TL'yi sirkat edilip aynı yerden çıkış yaptığını anlattı.

Polis, olay yerinde yapılan soruşturmada zanlının bir ikametgahın camını kırmakta kullandığı çekicin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının 04.06.2022 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilip Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 650 TL’nin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak 05.06.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkartılarak 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini belirtti.

Polis, aynı tarihde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereği zanlının ikametgahında arama yapılmış olunup herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlının gönüllü bir ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, 08.06.2022 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak soruşturma maksatları için 5 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi.

Polis, 10.06.2022 tarihinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 17.05.2016 tarihinden itibaren KKTC'de 2215 gün izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının Pakistan vatandaşı olup KKTC'de yasal bir statüsü bulunmadığını söyleyerek, zanlının işlemiş olduğu suçlar göz önünde bulundurulduğunda yargılanmadan yasal olmayan yollardan kaçması kuvvetle muhtemel olduğundan davalarında hazır bulunmasını sağlamak için 2 ay süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.