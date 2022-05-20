Haziran ayı içerisinde destekler ödenecek!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Seracılar Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Toplantıda, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, seracılar, Bakan Oğuz’dan 2021 yılından kalan desteğin ödenmesi talebinde bulundu. Bakan Oğuz, bütçenin geçmesinin ardından, Haziran ayı içerisinde desteklerin ödeneceği bilgisini paylaştı.
Bakan Oğuz, 2022 üretim yılı için seralara verilen tarımsal destek miktarının iyileştirmesi yanında, elektrik konusunda da çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.
Toplantıda, yüksek girdiler nedeniyle son dönemde yaşanan maliyet artışları ve seracıların ilerleyen günlerde gerçekleştirmek istediği projeler üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu.
KKTC Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Bakanlık ve birlik arasında iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, Bakan Oğuz’u birliğe davet etti.