Hayvancılar Birliği süre verdi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile hükümet arasında dün gerçekleştirilen görüşmeler sonucu, hükümet, birtakım açılımlar ve düzenlemeler yapacağına dair bildirisinin ardından hayvancıya eylemini durdurması için süre istedi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetten çiğ süt ile arpa fiyatlarında düzenleme yapılacağına ve elektrik konusunda da üretime yönelik iyileştirmeler yapılacağına dair söz aldıklarını aktardı.

Hayvancıdan süre isteyen hükümetin, çiğ süt fiyatlarının Türkiye’de açıklanacak rakamlara göre düzenlenmesi dolayısıyla bu talepte bulunduğu öğrenildi.

Dün ayrıca Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO) çeşitli sivil toplum örgütleri ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve yapılan zamlara yönelik bir eylem planı oluşturduklarını aktaran Naimoğulları, hayvancının hükümete süre tanıdığını fakat hayat pahalılığı ve zam politikalarına karşı yeniden sokakta olacağını belirtti.

Kıbrıs Postası