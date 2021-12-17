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Hayvan üreticilerine büyük şok!
KKTC
17 Aralık 2021 Cuma 10:38
Hayvancıya son dakika zam haberi ulaştı.
50 kg’lık besi yemi 150 TL’den 210 TL’ye çıktı.
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