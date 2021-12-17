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Hayvan üreticilerine büyük şok!

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Hayvan üreticilerine büyük şok!
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Hayvancıya son dakika zam haberi ulaştı.

 50 kg’lık besi yemi 150 TL’den 210 TL’ye çıktı.

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