Hayalleri suya düştü!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı batı kısmında bulunan Kırklar çemberi üzerinde yapılan operasyonda, Alsancak'da sakin Bilal Ansar’ın (E-26 Pakistan) kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde, Daniel Mubemba Kulula (E-24), Mosengo Felly Mabwi (E-29), Weka Guerhcom Angenda (E-25), ile Manzanza Kembo Henock’un (E-22) tespit edilerek, Bilal Ansar'dan yapılan soruşturmada tümü için toplam 120 Euro karşılığında Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıkları, Manzanza Kembo Henock'dan yapılan sorgulamada ise kişi başı 350 Euro karşılığı KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.