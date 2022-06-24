Havadan müdahale yeniden başladı: "Gün içinde soğutma çalışmalarına ağırlık verilecek"

Mersinlik’teki yangında dördüncü gün...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün geceyi de yangın bölgesinde geçirdi.

GECE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ, YAYILIM ENGELLENDİ

Bölgede oluşturulan Kriz Merkezi’nde son durumu değerlendiren Bakan Oğuz, dün geceki yoğun çalışmaların sonuç verdiğini ve yangının Mersinlik ile Ardahan yolunun doğusuna geçişinin önlendiğini söyledi.

BAKAN OĞUZ: GÜN İÇİNDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

Bakan Oğuz, gün içinde soğutma çalışmalarına ağırlık verileceğini ve hava araçlarının da gelmesiyle bölgenin tamamen soğutulmasını hedeflediklerini kaydetti.

6 UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Havadan müdahalenin 6 uçak ve 5 helikopterle sürdüğünü aktaran Oğuz, yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Dün 'kontrol altına alındı' açıklaması yapmanın bir tecrübe olduğunu ve doğru bir açıklama olmadığını belirten Bakan Oğuz, "Tamamen soğutma çalışmalarına geçmeden 'kontrol altına alındı' açıklaması yapmamızın doğru olmayacağını öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

TATLISU BELEDİYE BAŞKANI ORÇAN: GÜN İÇİNDE YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, dün gece kuzeybatı bölümünde karanlık ve arazi koşulları nedeniyle çok fazla ilerleme kaydedeilemediğini ancak sabah itibariyle rüzgarın da yavaşlamasıyla yangında ciddi bir yavaşlama olduğunu söyledi.

Orçan, “Belediye çalışanlarımızı o bölgeye sevk ediyoruz. Helikopterler de görev yapmaya başladı. Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz” dedi.

İSKELE KAYMAKAMI TOROSLU: DÜN GECE 500-600 DÖNÜM DOLAYLARINDA ARAZİ YANDI

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da dün akşam sabaha kadar ekiplerin canla başla çalıştıklarını, bölgede soğutma çalışmalarınn sürdüğünü açıkladı.

Helikopterin bölgede su bırakmaya başladıklarını da kaydeden Toroslu, dün gece 500-600 dönüm dolaylarında arazinin kaybedildiğini belirtti

HAVA KARARINCA YANGIN YENİDEN YAYILMAY