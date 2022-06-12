Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Ölüm Neticelenen Trafik Kazası

07.06. 2022 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Güzelyurt- Lefke Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Hatip SANMAZ (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araç ile Ömer KONUŞ (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışmışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban KONUŞ (K-43), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.