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Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Hastanede yaşam savaşını kaybetti
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Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Ölüm Neticelenen Trafik Kazası
07.06. 2022 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Güzelyurt- Lefke Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Hatip SANMAZ (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı  salon araç ile  Ömer KONUŞ (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı  salon aracın  yüz yüze çarpışmışması sonucu meydana gelen kazada  ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan  Keziban KONUŞ (K-43), tedavi görmekte olduğu   Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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