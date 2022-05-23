Haspolat'ın yol çilesi!

Haspolat'taki yolların durumu içler acısı.

Delik deşik olan yollar vatandaşları isyan ettirdi.



Gündem Kıbrıs'a ulaşan Kutgün Koçak isimli vatandaş, yolların durumuna isyan etti.

Koçak Paylaşımında şunları kaydetti:

Yolları önce gazdınız kanalizasyon şebekesi için ( ki Haspolat köyü kanalizasyon gullanmaz ) günlerce çektik sonra yapmayı beceremediğiniz yollar çöktü toprak doldurdunuz şimdi gazıp bırakdınız çünkü arabalar artık uçarak gider ama siz halkdan kanalizasyon parası ve AB den bu iş için yüklü finansı aldınız ama sonrasını kontrol etmeyin noldu iş yaparsınız Lefkoşa Türk Belediyesi

