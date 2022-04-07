Hasipoğlu: UBP Flamasını Yakanlar Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclisi önünde eylemciler tarafından UBP flamasının yakılmasına sert tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Hasipoğlu, “bizler mecliste çalışırken, meclis dışında partimize ait flamamızın yakıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Görüşümüze karşı görüş olabilir, protestolar da yapılabilir, bu demokrasinin gereğidir. Ancak UBP’sinin ambleminiiçeren bir emtiayı yakmak kimsenin haddine değildir. Bu eylemi protesto ederek kınıyor, gerekli yasal işlemi başlatacağımızı bildiriyorum. Amblemimiz olan Güneşi ne kadar da yakmaya teşebbüs etseniz, Güneş her zaman parlamaya devam eder” dedi.

Hasipoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

Cumhuriyet Meclisinde Belediyeler reformu ile görüşemeler sürecinde, protestoların gölgesinde komite inançla çalışmasına devam etmektedir.

Hükümetin görüşü, reformun bu yıl içerisinde gerçekleşmesi gerektiğidir. Belediyelerin yapısal ve mali dönüşüme ihtiyaç duydukları şüphe götürmez bir gerçekliktir. 2008 yılından beridir, özellikle CTP’sinin de ciddi emeği olan Belediye reform yasalarının bu yıl içerisinde geçmesini ve seçimlerin de reformdan sonra yapılmasını niye geciktirelim? Aslında bugün mecliste temsil edilen tüm partiler bu reformun olması konusunda hemfikirken, meseleyi ciddi bir şekilde komite aşamasına getiren hükümetin bu adımı karşısında gelinen aşamada üzülerek görüyoruz ki, yasa tasarısını komiteden oylatmamak için ellerinden geleni yapan bir muhalefet var!Bugün sabaha kadar meclisteydik ve reform için komitede özveri ile çalışan komite üyelerine destek amacıyla tüm UBP vekilleri mecliste sabahladık. Bizlerin beklentisi, aynı iradenin muhalefet tarafından da ortaya konmasıydı.

Belediyelerin tamamına yakını, birleşip sayılarının azalması konusunda hemfikir. Meclis dışında protesto eden belediye çalışanlarını protestosunu da bir yere kadar anlayışla karşılarız. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeme açısından, hiçbir belediye çalışanının işinden çıkarılmayacağını, haklarından geriye götürecek bir düzenlemenin olmayacağı sözünü zaten vermiştik.

UBP zor bir dönem içerisinde ateşten gömleği giyerek iktidar olma iradesini ortaya koymuştur. Dünyanın içerisinde bulunduğu global ekomonik kriz içerisinde ülkemizde nasibini maalesef almaktadır. UBP zor dönemlerin partisidir. Bu anlamda, UBP ülkemizde belki de en çok eleştiriye ve protestoya uğrayan, ama bir o kadar da icraat yapan bir partidir.

Hiçbir adım atmadan, reformları gerçekleştirmeden ülke ekonomisin daha iyi olmasını, daha verimli ve etkin hizmetin verilmesini kimse beklemesin. Bu daha ilk adım. Bizler inatla değil ama inançla, yıkarak değl ama tartışarak, bu ülkede artık reformaların da olabileceğini gösterip, halkımıza daha iyi ve verimli hizmetlerin verilmesi hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.