Hasan Küçüj'ten önemli mesajlar

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük, Kanal T’de yayınlanan “Pınar Gözek ile Günaydın Kıbrıs” programına katılarak ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Küçük, globalleşen dünyada eğitimin tanımı değiştiğine işaret ederek, eğitim ve öğretimi ayrı tutarak konuşmak lazım dedi.

Küçük, eğitimin ekonominin temelini oluşturduğunu, bunun da ekonomik kalkınma için domino taşı misali bir sinerji yarattığı söyledi.

Küçük, Eğitim nitelikli insanları yaratıyor ve bilgi toplumu olabilme istikametinde insanlar değer katmayı, üretkenliği ve rekabet edebilirliği öğretiyor ve böylelikle insanlar da yaşadıkları topluma bu değerleri enjekte edebiliyorlar dedi. Böylelikle, toplumda eğitimin ateşlediği bir motor gücü ekonomiyi güçlendirdiğini belirtti.

Küçük, ülkedeki istikrarın kısır siyasi sürtüşmelerden dolayı sekteye uğradığını, bu nedenle Turizm ve Yüksek öğrenimde beklenen verimin alınamadığına dikkat çekti.

Teknoloji ile ekonominin bir bütünsellikle ele alınarak, 27 Kasım yerel seçimleri sonrasında sorunlara çözüm bulmak adına irade göstermenin şart olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın simgesi olan Girne Antik Limanı ve civarının restorasyonu ve iyileştirilmesi bağlamında Hükümet tarafından özelleştirme kararının alındığını belirtti. Söz konusu özelleştirme ile planlı olarak denizin temizleneceğini ve derinleştirileceğini, kaldırımların elden geçirileceğini, bölgedeki evlerin ve iş yerlerinin dış cephelerinin Kıbrıs’ın kültürel dokusuna özgü bir şekilde restore edileceğini söyledi. Kıbrıs’ın Mavi Vatan’ın bir parçası olduğunu ve bu bağlamda Girne Antik Limanı’nın yatların demirleyebileceği ve farklı hizmetlerin sunulabileceği bir yapıya kavuşturulmasıyla hem ülke turizmi hem de ülke ekonomisi için alternatif bir destinasyon olarak hak ettiği yere geleceğini ifade etti.

Küçük, Beylerbeyi’nin tarih boyunca çok özel bir bölge olduğunu ve Köy Pansiyonculuğu kavramının 1920’li yıllara dayandığını belirtti. Bugün yeniden “Köy Pansiyonculuğu” yapısının yeniden kurularak, bölgeye yeni katma değerler kazandırılması için çalıştıklarını söyledi. Küçük, bu çalışmaların artık olgunlaştığını ve komitede önümüzdeki günlerde görüşülerek ilk adımın atılacağının müjdesini de kamuoyu ile paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve yeni yatırımcıların da bölgeye ilgi göstermesi ile birlikte güçlü yerel bir kalkınmanın ortaya çıkacağını ve bunun başka bölgelerimiz için de ilham kaynağı olacağını umduğunu söyledi.





Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 13:54