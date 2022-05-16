"Halkımız için emeğimden geri durmayacağım"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, görevi Başbakan Ünal Üstel’den görevi almasının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Öztürkler, “Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e şimdiye kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bana verilen bu görevi onun bıraktığı yerden daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağımı belirtmek istiyorum” dedi.

“Bu ülkenin bir evladı olarak önemli bir Bakanlığa hizmet etmek benim için onur kaynağıdır” diyen Öztürkler, şöyle devam etti:

“İnsanımıza duyduğum saygı ve sevgiyi yine insanımıza hizmet olarak gösterme kararlılığındayım. Bunun için her zaman olduğu gibi emeğimden geri durmayıp çalışmaya devam edeceğim.

Devletimizin ve insanımızın yararına yönelik tüm hizmetleri geliştirerek çağın gerektirdiği hizmet modellerini hayata geçirmek için çalışacağım. Güven kazanmış, ilkeli, istikrarlı bir yönetim anlayışı ile enerjimizi bölmeden, uyum içinde çalışıp üretmektir hedefim.”