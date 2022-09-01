Halkım için adayım

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta, Alsancak, Çamlıbel Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Aktuğ, “Ulusal Birlik Partisi büyük bir ailedir. Doğru olanı yapacağını şüphemiz yoktur. Velev ki farklı bir yöntem uygulanırsa ben de bağımsız aday olarak yoluma devam ederim” diye konuştu.

Kanal T’de katıldığı Gazete programında Mahmut Doğan’ın sorularını yanıtlayan Aktuğ, Lapta, Alsancak, Karşıyaka ve köyleriyle geleceğin merkezi olacak. Biz dört yıl boyunca sessiz kalmadık kendi işlerimizi yaptık. Siyaset yapmadık ve geçmiş dönemlerden kalma borçları da ödemek için durmadan çalıştık. Kötü dönemde yapabileceklerimizi yaptık” dedi.

ESKİ BAŞKAN 24 MİLYON LİRALIK ENKAZ BIRAKTI

Bir önceki dönemde mali olarak enkaz devraldığını kaydeden Aktuğ, dört yıl önce 24 Milyon TL borç ile eski belediye başkanı bıraktı. Şu anda 17 Milyon TL borcumuz var. Bugün itibariyle aylık dört milyon TL’den fazla Lapta Belediyesi’nin gideri vardır. Şu anda Lapta Belediyesi o bulduğu büyük borca rağmen çalışanları ve başkanıyla başarılı bir belediyedir” ifadelerini kullandı.

ALSANCAK’IN GELİR YİNE ALSANCAK’A

Alsancak’tan gelecek gelir ile Lapta’nın mali durumu düzelecek diye bir şey yok. Alsancak’ın geliri yine o bölgeye kullanılacaktır. Belediyeyi ayakta tutan yatırım ve nüfustur. Biz yatırımı Lapta’ya getirerek bu bölgenin de gelirlerini artıracağız.

YENİ BİR GİRNE OLMASINA İZİN VERMEM

Hedefimiz yeni bir merkez yaratmak, yeni bir Girne olmasına izin vermem. Ben orada olduğum müddetçe büyük binaların olmasına dur diyeceğim. İmar planına evet ancak daha çok yeşili ve doğayı korumak hedefindeyim. Daha yaşanabilir ortamla geleceğin merkezi Lapta’dır.