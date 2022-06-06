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Hafta boyunca hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava nasıl olacak?
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Hava, yarın ve çarşamba günü az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis de etkili olacak.

Perşembe günü sabah saatleri sisli hava etkisini sürdürecek, ancak yağmurlu hava yerini cuma gününe kadar açık ve az bulutlu havaya bırakacak.

Hafta sonundan pazartesine kadar ise hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde 31- 34 ºC, sahillerde ise 27– 30 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.                   

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.        

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