Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar çocukların kültür gezisine katıldI

Bostancı Fikri Karayel İlkokulu bugün gerçekleştirdiği kültür gezisi kapsamında Güzelyurt Belediyesi Kültür Evi ve Kitap Kafe’yi ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar okulun Kültür Evi’ni ziyaretinde çocukların gezisine ortak oldu. Toplumun varlığını ve birliğini korumak, toplumun kültürel değerlerini yaşatmak anlamında çocukların gerçekleştirdiği kültür gezilerinin önemini vurgulayan Özçınar, çocuklarla sohbet etti.

Fikri Karayel İlkokulu Müdürü Alpay Sezenler, Müdür Muavini Ayşe Ertürk Şan ve öğretmenler eşliğindeki bir ve ikinci sınıf öğrencileri bugün Güzelyurt Belediyesi’ne ait kültür tesislerini ziyaret etti. Çocuklar birbirinden değerli kitapların yer aldığı Kitap Kafe’den nasıl yararlanabileceklerini öğrenirken, Kültür Evi’nde Kıbrıs Türk ve Anadolu kültürünü yansıtan el işi ürünlerini, gelenek ve göreneklerini tanıma fırsatı buldu.