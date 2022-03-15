Güney Kıbrıs’ta Yaşlılar ve Hassas Gruplar İçin 4’üncü Doz Aşı Tavsiyesi

Güney Kıbrıs’taki Ulusal Aşı Danışma Komitesi’nin yaşlı, hassas gruplara ve sağlık çalışanlarına 4’üncü doz aşı yapılması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, 4’üncü doz aşının, 70 yaş üzeri olanlara, yaşlarından bağımsız olarak huzurevlerinde ve diğer kapalı yerlerde çalışan sağlık çalışanlarına ve hassas gruplara mensup kişilere yapılmasının tavsiye edildiğini yazdı.

Gazete haberinde, Aşı Danışma Komitesi’nin, mRNA aşısıyla 12 yaş üstü kişilerin de 3’üncü doz aşı yaptırması tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Habere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı Danışma Komitesi, dün Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, “test to stay” uygulamasının, ana okul ve okul öncesine genişletilmesine de karar verildi.