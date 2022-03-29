Güney Kıbrıs’a geçemeden yakalandılar

Yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek planı yapan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Polis, zanlı 1 ile zanlı 4’ün gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiğini belirterek, zanlıların KKTC'deki statüleri ile vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapıldığını söyledi.

Yasal statüsü olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 15 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.